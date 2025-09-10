Pablo Bustillos llora en vivo durante entrevista con Villegas tras la clasificación al repechaje

Durante el programa El Mañanero desde La Paz, Pablo Bustillos se conmovió hasta las lágrimas mientras dialogaba con el entrenador Óscar Villegas sobre la clasificación de Bolivia al repechaje del Mundial. La emoción fue tal que el comunicador compartió su experiencia personal del momento:

“Profe Óscar, gracias de verdad, me emanan las lágrimas porque el estadio, mientras Monteiro lagrimeaba con el himno, los hinchas hacían lo mismo. Teníamos el acento de los orientales, el acento de los chapacos, el estadio era una fiesta”, expresó Bustillos entre sollozos.

El periodista destacó además la unidad del país y el papel del entrenador en este logro histórico:

“Profe, de todo lo que le vamos a decir, gracias a todos ustedes, no va a alcanzar. Este país es muy fuerte, muy unido, y eso lo ha provocado usted, profe”, añadió, en un gesto que emocionó a la audiencia.

La emotiva escena refleja no solo el significado deportivo del repechaje para Bolivia, sino también cómo la pasión y el orgullo nacional pueden conmover incluso a quienes narran estos históricos momentos desde los medios de comunicación.

