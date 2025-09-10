TEMAS DE HOY:
Bolivia rumbo al mundial

“No ya pues”: internet se colgó cuando Terceros iba a patear el penal decisivo

Un grupo de aficionados no pudo ver el momento exacto del gol que clasificó a Bolivia al repechaje, y el video de su reacción se hizo viral.

Martin Suarez Vargas

10/09/2025 16:10

Miguelito Terceros, celebrando su gol y en el círculo los hinchas sufriendo porque se les fue la señal. Foto: APG y redes sociales.
Bolivia.

Mientras Bolivia enfrentaba a Brasil, un grupo de hinchas vivió una de las escenas más insólitas de la Eliminatoria. Justo cuando Miguel Terceros se disponía a ejecutar el penal decisivo, la televisión que transmitía el partido con señal de internet se colgó y quedó congelada con el círculo de reinicio en la pantalla.

En el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se escucha a los presentes lamentarse: “¡Vamos Miguelito!”, gritan al inicio, pero de inmediato surge la frustración cuando la señal cae: “¡No, ya pues!”, “¿Por qué justo en el penal?”, expresaron algunos, visiblemente emocionados, incluso entre lágrimas.

La cámara volvió a enfocar la televisión segundos después, cuando la conexión regresó, y ya no se pudo ver la ejecución del disparo. Lo que apareció en la pantalla fueron las celebraciones de los jugadores bolivianos tras el gol convertido por Terceros, lo que provocó un nuevo estallido de abrazos y risas entre los hinchas, que terminaron recordando el momento con humor.

El insólito hecho, que mezcla nervios, lágrimas y alegría, quedó registrado en un video que ya suma miles de reproducciones y refleja la pasión con la que se vive el fútbol en Bolivia.

