Bolivia venció a Brasil por 1-0 y en redes estallan los memes por el repechaje

La selección boliviana logró una histórica victoria 1-0 frente a Brasil este martes en el estadio El Titán de El Alto, asegurando su clasificación al repechaje del Mundial 2026.

El triunfo generó gran alegría entre los aficionados, quienes se volcaron a las redes sociales para celebrar con memes y bromas sobre el momento deportivo.

Usuarios destacaron el esfuerzo del equipo y compartieron imágenes humorísticas relacionadas con la sorpresa de vencer al gigante sudamericano.

