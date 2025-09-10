TEMAS DE HOY:
Denuncia de abuso a menor en Pojo pojo Abuso a estudiante

28ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Bolivia rumbo al mundial

Bolivia venció a Brasil por 1-0 y en redes estallan los memes por el repechaje

El resultado sobre la victoria de Bolivia ante Brasil, y su pase al repechaje repercutió en redes sociales, con creativos memes.

Red Uno de Bolivia

10/09/2025 10:05

Foto: Redes Sociales.
Bolivia

Escuchar esta nota

La selección boliviana logró una histórica victoria 1-0 frente a Brasil este martes en el estadio El Titán de El Alto, asegurando su clasificación al repechaje del Mundial 2026.

El triunfo generó gran alegría entre los aficionados, quienes se volcaron a las redes sociales para celebrar con memes y bromas sobre el momento deportivo.

Usuarios destacaron el esfuerzo del equipo y compartieron imágenes humorísticas relacionadas con la sorpresa de vencer al gigante sudamericano.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD