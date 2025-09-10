Bolivia venció a Brasil por 1-0 y en redes estallan los memes por el repechaje

El resultado sobre la victoria de Bolivia ante Brasil, y su pase al repechaje repercutió en redes sociales, con creativos memes.
10/09/2025 10:05
La selección boliviana logró una histórica victoria 1-0 frente a Brasil este martes en el estadio El Titán de El Alto, asegurando su clasificación al repechaje del Mundial 2026.
El triunfo generó gran alegría entre los aficionados, quienes se volcaron a las redes sociales para celebrar con memes y bromas sobre el momento deportivo.
Usuarios destacaron el esfuerzo del equipo y compartieron imágenes humorísticas relacionadas con la sorpresa de vencer al gigante sudamericano.
