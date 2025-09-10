"Ellos nunca abandonan": Óscar Villegas agradece a los niños por creer en 'La Verde'

El director técnico interino de la selección boliviana, Óscar Villegas, expresó un emotivo mensaje luego de que la Verde lograra el pase al repechaje. Entre sus palabras destacó la importancia de los niños, a quienes calificó como el motor más sincero y noble que nunca abandona al equipo.

“Cuando yo veo niños realmente se me llena el corazón de gratitud porque son muy nobles, son muy sanos en su cariño”, señaló Villegas, subrayando que ese apoyo incondicional se convierte en una fuerza que impulsa a los jugadores y al cuerpo técnico a seguir luchando.

El entrenador también hizo un llamado a mantener la energía positiva alrededor del fútbol boliviano, convencido de que el país tiene la capacidad de lograr grandes cosas si se fortalece la unidad y la fe en el propio talento.

Villegas cerró su intervención con un mensaje de agradecimiento profundo, recordando que los niños son los mejores maestros y que su alegría representa el verdadero valor de este momento histórico para el fútbol boliviano.

