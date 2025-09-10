Liga de Quito felicita a la selección boliviana y a Gabriel Villamil por clasificar al repechaje del Mundial

En un post publicado en sus redes sociales, Liga Deportiva Universitaria de Quito, felicitó a Bolivia por la hazaña cumplida de clasificar al repechaje del Mundial 2026, después de derrotar a Brasil por 1-0.

“Felicidades a la selección boliviana y, en especial, a Gabriel Villamil por derrotar a Brasil y clasificar al repechaje del mundial 2026. después de varios años, la selección boliviana puede volver a un mundial”, señala la publicación de Liga de Quito.

Gabriel Villamil es una de las figuras de Liga de Quito, el futbolista boliviano va realizando una buena participación en Ecuador, donde fue fichado.

Este martes Bolivia logró consolidar la victoria por la diferencia mínima de 1-0, frente a la pentacampeona del mundo Brasil, en un partido disputado en el estadio El titán de El Alto.

Tras los festejos, la selección boliviana se preparará para enfrentar los encuentros de repechaje, partidos que se disputarán en el mes de marzo de 2026 en México.

