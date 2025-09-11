Niño de 2 años lucha por su vida tras sufrir graves quemaduras; su mamá pide ayuda

Dos niños de 2 y 4 años resultaron con graves quemaduras en su cuerpo después de un incendio que se produjo en su domicilio en Warnes, Santa Cruz. Según el reporte, los pequeños estaban solos en la casa cuando ocurrió el siniestro.

La madre de los menores, Pamela Ayala Machado, relató que al regresar a su vivienda encontró a los vecinos luchando contra el fuego, pero lamentablemente sus dos hijos ya presentaban quemaduras en varias partes de sus cuerpos. Actualmente, el menor de dos años se encuentra en estado delicado en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Niños de Santa Cruz.

“Mi bebé está ahorita en terapia intensiva, está estable, pero grave. Le han tenido que abrir las piernitas para sacar lo quemado,” explicó Pamela, quien es madre soltera de tres hijos. La mujer contó que ese día salió temprano a dejar a su hija mayor al colegio y luego fue al mercado, cuando recibió la llamada de su jefa alertándola sobre el incendio.

Su hijo de 4 años, también sufrió quemaduras, pero de primer grado, y tras recibir atención médica en Warnes, fue dado de alta. En cambio, el menor con quemaduras más graves fue trasladado de emergencia a Santa Cruz para recibir cuidados especializados.

Ante la difícil situación que enfrenta, Pamela hizo un llamado urgente a la solidaridad de la población para recibir apoyo económico y material, ya que no cuenta con los recursos suficientes para afrontar los gastos médicos. “Cualquier ayuda es bienvenida,” manifestó, compartiendo su número de contacto: 77482941.

