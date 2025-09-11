Le dispararon en la pierna: comerciante de 65 años resulta herido tras intento de robo en La Ramada

Un comerciante de 65 años fue víctima de un violento asalto perpetrado por dos delincuentes que se movilizaban en motocicleta. El hecho ocurrió en las inmediaciones del mercado La Ramada, una de las zonas comerciales más concurridas de la capital cruceña.

Según el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gustavo Astilla, la víctima salía de su negocio y se dirigía a su casa con una mochila que contenía una cantidad de dinero en efectivo. En ese momento, fue interceptado por los asaltantes, quienes intentaron arrebatarle sus pertenencias. Durante el forcejeo, uno de los delincuentes le disparó, hiriéndolo en una de sus piernas.

“Se registró un robo agravado en inmediaciones del Mercado La Ramada, donde una persona que salía de su comercial y se dirigía a su domicilio es interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta”, explicó el director Astilla. La Felcc está a la espera de una entrevista más detallada con la víctima para determinar la cantidad exacta que tenía.

El comerciante fue trasladado de inmediato a un centro de salud. Un médico del hospital informó que el paciente llegó con sangrado activo y que se le brindó atención de urgencia para controlar la hemorragia. “El paciente llega en mal estado con presencia de sangrado activo, aparentemente por el impacto del producto del arma de fuego, hubo lesiones de vaso en la región de la pierna”, precisó el médico.

Actualmente, el herido se encuentra en quirófano para que los cirujanos le extraigan la bala. “Esperemos que tenga la evolución correspondiente favorable para luego hacer seguimiento”, concluyó el profesional de la salud. La policía inició las investigaciones para dar con el paradero de los dos delincuentes. Este hecho ha generado nuevamente preocupación entre los comerciantes y residentes de la zona, quienes exigen mayor seguridad.

