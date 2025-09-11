TEMAS DE HOY:
Cacique de Florida pide apoyo aéreo para sofocar incendios en el Parque Noel Kempff

El cacique de Florida advirtió que el fuego podría descender de la meseta e ingresar a la TCO, poniendo en riesgo más comunidades y el campamento Santa Rosa.

Naira Menacho

10/09/2025 21:20

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

El cacique de la comunidad Florida, Víctor Hugo Salvatierra, alertó sobre la falta de apoyo logístico para combatir los incendios forestales en el Parque Noel Kempff Mercado, en el departamento de Santa Cruz.

“El fuego está cada vez más grande. Los bomberos, personal de la Gobernación y los guardaparques tratan de controlarlo, se achica y se agranda. Está a punto de bajar por la meseta y esto es peligroso porque, al ser un monte muy alto, es como un combustible”, afirmó.

Salvatierra expresó su preocupación por la posibilidad de que las llamas bajen de la meseta e ingresen a la Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que podría provocar que el fuego se extienda hasta el campamento Santa Rosa.

Hasta el momento, el origen del incendio es desconocido, aunque se presume que pudo haberse iniciado en la zona de la meseta.

“Pensamos que el incendio es natural, necesitamos apoyo aéreo porque el parque es inmenso”, insistió el cacique.

 

 

