Santa Cruz: Incendio en la G-77 amenazó viviendas y propiedades privadas

La tarde de este miércoles se registró un incendio en los predios cercanos al aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz. El fuego, impulsado por los fuertes vientos, se extendió hacia las áreas verdes de la avenida G-77, amenazando condominios, quintas y propiedades privadas.

Un vecino relató que, tras ausentarse brevemente, al regresar encontró las llamas muy próximas a su vivienda.

“Salí a almorzar y cuando volví ya estaba el desastre”, comentó, destacando que gracias al trabajo de los bomberos se evitó que el fuego alcance su inmueble, situado a solo 30 metros de distancia.

Otros afectados señalaron que el incendio pudo haber sido provocado por loteadores que operan en la zona. Sin embargo, este extremo no ha sido confirmado por las autoridades ni por los bomberos, quienes continúan evaluando las causas.

Los vivientes denunciaron que el siniestro afectó a animales en propiedades privadas, lo que obligó a algunos a trasladar su ganado para evitar mayores pérdidas.

