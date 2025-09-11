TEMAS DE HOY:
Policial

¡Terrible! Un menor se disparó en la pierna al festejar el triunfo de Bolivia frente a Brasil

El menor junto a sus amigos realizaba disparos al aire con arma de fuego para celebrar el triunfo de la selección boliviana, y accidentalmente se disparó, fue evacuado de emergencia. El hecho se suscito en Bermejo.

Red Uno de Bolivia

10/09/2025 21:01

Foto: Referencial Redes Sociales.
Tarija

Escuchar esta nota

La Policía informó este miércoles que un adolescente resultó herido de manera accidental tras manipular un arma de fuego mientras celebraba junto a sus amigos la victoria de Bolivia 1-0 frente a Brasil.

Según el reporte, durante el festejo los jóvenes realizaron disparos al aire con un arma calibre 22, lo que derivó en un accidente cuando el adolescente terminó hiriéndose a sí mismo.

“A modo de festejo es que estos menores habrían estado en una actividad; una menor saca del interior de un morral un arma de fuego calibre 22 y genera un disparo al aire, con la finalidad de celebrar la victoria de la selección boliviana”, explicó el coronel Wilson Miranda, director de la Felcc de Tarija.

 

 

El hecho se registró en Bermejo, Tarija, donde un adolescente resultó herido mientras participaba en una caravana de motocicletas organizada tras la victoria de la selección boliviana frente a Brasil.

Según el informe policial, el joven realizó un disparo al aire con un arma de fuego y, al intentar guardarla, esta se accionó accidentalmente, provocando que el proyectil impacte en su pierna derecha.

“Acciona de manera accidental el arma y se produce una herida por penetración, con proyectil de arma de fuego al nivel de la pierna derecha”, detalló Miranda.

El adolescente fue auxiliado de emergencia y trasladado a un centro médico. Posteriormente, efectivos policiales decomisaron el arma y los celulares de los implicados, además de iniciar la búsqueda de los progenitores del menor.

 
 

 

