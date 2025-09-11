Resultados del microaspirado a avionetas secuestradas en aeródromo clandestino se conocerán en 10 días

En un plazo de diez días se conocerán los resultados del microaspirado realizado a las siete aeronaves secuestradas en un aeródromo clandestino de la comunidad de Coloradillo. Así lo informó el fiscal Julio César Porras, quien explicó que la prueba permitirá establecer si fueron utilizadas para transportar sustancias controladas.

“Estamos esperando el resultado, y cuando lo tengamos lo daremos a conocer; estimamos que el informe esté listo en unos 10 días”, indicó Porras.

A una semana de la intervención, aún no se ha logrado determinar quién sería el propietario del hangar ni de las avionetas. El fiscal agregó que se enviaron requerimientos a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para obtener datos sobre las matrículas y autorizaciones de vuelo, pero todavía no se recibió respuesta.

“Hemos enviado requerimientos a la DGAC, para conocer datos sobre las avionetas, también si existe la autorización. Hasta el momento no ha llegado”.

El aeródromo clandestino fue descubierto el jueves 4 de septiembre, durante un operativo de búsqueda del cuerpo de Lorgio Saucedo.

En el lugar, además de las siete aeronaves, se encontraron cinco caletas subterráneas, armas de fuego y chalecos antibalas, elementos que refuerzan la hipótesis de que el sitio era utilizado por grupos vinculados al narcotráfico.

Mira la programación en Red Uno Play