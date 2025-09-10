Revelan que la mujer que fue dopada en un bus, llegó de Chile y le sustrajeron Bs 10.000

El supervisor de viajes de la Terminal de Buses de La Paz, Primitivo Cruz, brindó detalles a Red Uno, sobre el caso de la mujer que fue dopada en una flota que llegó a la ciudad.

Según refieren la víctima, había señalado que le robaron la suma de 10.000 bolivianos tras ser dopada, durante un viaje que realizó partiendo desde Chile hacía el departamento de Oruro, y posteriormente trasladarse en el mismo bus en la ruta de Oruro a la ciudad de La Paz.

Sería el sexto caso de dopaje registrado en los últimos meses en La Paz, solo en esta semana se registraron 2 casos.

Una mujer de aproximadamente 35 años fue encontrada inconsciente este martes en instalaciones de la Terminal de Buses de La Paz. El hallazgo se produjo en los ambientes de una empresa de transporte terrestre, donde la mujer permanecía dormida, sin poder reaccionar.

Al recuperar la conciencia, explicó que solo había consumido una bebida en sachet y una empanada, y luego se quedó dormida, piden a las autoridades investigar el hecho y a los pasajeros tomar las correspondientes precauciones al abordar los buses para evitar este tipo de hechos.

Mira la programación en Red Uno Play