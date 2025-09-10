Atropelló y mató a un ciclista, luego se bajó y movió el cuerpo para huir

Un conductor de una aplicación de viajes, en lugar de asistir a la víctima que acababa de atropellar, se bajó del auto para mover el cuerpo y poder seguir su camino. La víctima, identificada como Cristian Alejandro Granado, de 34 años, falleció a causa de las heridas. Sucedió en Buenos Aires, Argentina.

El hecho ocurrió cuando el conductor, que manejaba un Ford Fiesta gris, embistió por detrás a Granado, quien circulaba en bicicleta. Según testigos, la víctima salía de la casa de su madre y se dirigía a su hogar. Tras el impacto, el ciclista quedó gravemente herido y se retorcía de dolor en el asfalto, según el reporte del medio argentino Crónica.

Lejos de pedir ayuda, el chofer bajó del vehículo, lo vio en el suelo, y lo corrió de la calzada. Todo esto sucedió ante la atónita mirada de su pasajera, quien le suplicaba que ayudara a la víctima. La pasajera relató que el conductor se negó a detenerse, e incluso recién la dejó bajar del auto cuatro cuadras más adelante. En el lugar, un par de vecinas se acercaron a asistir a Cristian y fueron ellas quienes llamaron a la policía y a la ambulancia.

Lamentablemente, cuando los servicios de emergencia llegaron, no pudieron hacer nada por la víctima, quien ya había fallecido. La policía rápidamente desplegó un operativo para dar con el sospechoso, identificado como J.L.G., de 40 años. Fue detenido a 5 kilómetros del lugar del hecho y se le incautó el vehículo.

Cristian Alejandro Granado era padre de un niño de 3 años, trabajaba en una fábrica de muebles y era muy querido en el barrio. Según las primeras investigaciones, si el conductor hubiese actuado con prontitud y asistido a Granado, la tragedia podría haberse evitado. El conductor, por su parte, se entregó a las autoridades cuando se enteró de que estaba siendo buscado. El caso está siendo investigado y el conductor se encuentra detenido.

