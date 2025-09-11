Preparan operativos para rescatar el cuerpo de un extranjero que cayó cerca de un nevado en Milluni

El comandante de Bomberos Antofagasta, coronel Pavel Tovar, informó este miércoles a Red Uno que se preparan operativos para rescatar el cuerpo de un ciudadano argentino, quien perdió la vida tras caer por una pendiente de aproximadamente 100 metros de altura en la zona de Milluni.

“Hemos recibido la comunicación de parte del Batallón de seguridad física de Milluni, que nos ha indicado que una persona de sexo masculino de aproximadamente 50 años de nacionalidad argentina, habría caído tras realizar trekking (Caminar por senderos naturales), en el lugar habría caído aproximadamente a 100 metros”, manifestó Tovar.

El comandante de Bomberos, señaló que por el momento no se tiene mayores referencias, pero se constató la existencia de un cuerpo sin vida en el lugar, por motivos de la oscuridad y de intenso frío, procederán a realizar el rescate del cuerpo este jueves.

“Estamos enviando personal el día de mañana a primera hora para poder realizar el rescate del cuerpo, debido a que esta noche ya estamos en menos 10 grados bajo cero en el lugar”.

Una vez que se efectúe el operativo se brindará un informe detallado sobre el hecho.

