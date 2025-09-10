“No caigan en estos juegos ”: más de 20 bingos virtuales ilegales operan en Bolivia, advierte la AJ

La AJ informó que ya se iniciaron procesos administrativos contra sus operadores. La multa establecida asciende a 10.000 UFV por cada bingo ilegal detectado.
La Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) recomendó a la población no dejarse seducir por las promesas de “dinero fácil” en los llamados bingos virtuales, una modalidad ilegal de azar que se ha expandido en redes sociales y aplicaciones de mensajería en el país.
“Simplemente recomendamos a la población que no caiga en estos juegos virtuales porque siempre son captados a través de WhatsApp o grupos cerrados. El objetivo de estas personas es lucrar con el dinero de la gente; al final son estafas que incluso exponen sus datos personales”, advirtió Cristian Alvarado, director de la AJ, en contacto con El Mañanero.
Operativos y sanciones
La AJ informó que ya ha identificado más de 20 bingos virtuales a nivel nacional y que se iniciaron procesos administrativos contra sus operadores. La multa establecida asciende a 10.000 UFV por cada bingo ilegal detectado.
Según Alvarado, las denuncias de la ciudadanía han sido clave para avanzar en las investigaciones:
El funcionario recordó que ningún bingo virtual cuenta con licencia de operación en Bolivia, por lo que todos los que circulan en redes sociales como TikTok o Facebook son ilegales y fraudulentos.
Casos recientes
Cómo operan los estafadores
De acuerdo con la AJ, los organizadores de bingos virtuales contactan a los usuarios en grupos privados de WhatsApp y solicitan transferencias mediante códigos QR. Con esta práctica no solo obtienen dinero, sino también datos personales sensibles que pueden ser usados en otros delitos.
Recomendaciones y denuncias
Alvarado reiteró que desconfiar de cualquier promesa de dinero fácil es el primer paso para evitar ser víctima. Además, recordó que las denuncias pueden hacerse de manera anónima a través de la página oficial www.aj.com.bo o mediante los números de teléfono habilitados.
“Vamos a continuar con el seguimiento y el control a través de los medios digitales y contra cualquier otro juego de azar ilegal que surja en el país”, concluyó el director de la AJ.
