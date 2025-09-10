Inició la audiencia para revisar detención preventiva del excomandante Juan José Zúñiga

Aproximadamente las 09:00 de este miércoles se instaló la audiencia virtual en la que el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, solicitó formalmente la revisión de su detención preventiva, con la posibilidad de obtener su libertad tras más de 14 meses de reclusión sin que se haya iniciado su juicio.

Zúñiga está acusado por los delitos de alzamiento armado, terrorismo y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, a raíz de los hechos ocurridos el 26 de junio de 2024, con la toma militar de la Plaza Murillo. En esa ocasión, el excomandante y otros uniformados fueron aprehendidos y procesados.

En su memorial, presentado ante las autoridades judiciales, Zúñiga argumenta que su situación vulnera los plazos establecidos por la normativa vigente.

“Como es de conocimiento de sus autoridades, me encuentro con detención preventiva en el departamento de Cochabamba, recinto penitenciario de El Abra, a la fecha me encuentro más de 14 meses con detención preventiva. En conformidad al instructivo 019/2025 emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, solicito la cesación a la detención preventiva, la misma debe ser modificada por medidas cautelares menos gravosas”, señala el documento.

La audiencia determinará si el excomandante continúa bajo detención preventiva o si accede a medidas sustitutivas.

