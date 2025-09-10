"​​​​​​​Intentaba subirla a un taxi": Hermano de joven abusada narró cómo enfrentó al acusado

Con lágrimas, indignación y temor, los familiares de una joven de 19 años exigen justicia tras la presunta violación que sufrió en un consultorio del Plan 3000, donde fue dopada y abusada por un quiropráctico de 52 años, quien ahora guarda detención preventiva en el penal de Palmasola por 180 días.

El hecho ocurrió el pasado sábado, cuando la víctima acudió al consultorio para trabajar como asistente. Según el testimonio de su hermano, el acusado —quien habría conocido a la joven en un instituto de fisioterapia— la retuvo con el pretexto de capacitación, y luego le suministró una sustancia bajo la excusa de ser “vitaminas”. Horas después, la joven estaba completamente sedada, sin fuerza ni capacidad de reacción, y fue violada.

“Mi hermana está internada con trauma psicológico severo. Recuerda todo lo que pasó, pero no podía moverse, no podía pedir ayuda”, relató su hermano entre sollozos.

Fue él quien, tras una intensa búsqueda, encontró al acusado intentando sacar a la joven inconsciente del consultorio para meterla en un taxi. Al enfrentarlo, logró retenerlo hasta que llegó la policía.

Durante las investigaciones, se habrían encontrado indicios de que el acusado podría tener otras víctimas. “Al revisar sus teléfonos, se descubrió que había más jóvenes, estudiantes, posiblemente también abusadas. Esto no puede quedar así”, afirmó el hermano.

Sin embargo, la familia denuncia irregularidades. Acusan a la investigadora de haber facilitado el acceso del acusado al consultorio después del hecho, permitiendo la alteración o eliminación de pruebas. “Nos juró ayudar, pero terminó entregándole las llaves. Queremos que se investigue también su actuación”, sostuvo.

La familia también denuncia agresiones y amenazas por parte de los familiares del acusado, especialmente después de la audiencia cautelar. “Tememos por nuestra vida. Después de todo lo que hizo ese sujeto, sus familiares nos agredieron cuando exigimos justicia”, expresó.

Mira la programación en Red Uno Play