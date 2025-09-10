TEMAS DE HOY:
Comunidad

Justicia ordena garantizar atención médica durante paros de salud

Tras meses de protestas y paros en el sector salud, un fallo judicial ordena garantizar la atención médica continua para pacientes vulnerables.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

10/09/2025 8:01

Foto: Internet
Santa Cruz, Bolivia

Luego de meses de incertidumbre, bloqueos y suspensión de servicios médicos a causa de paros realizados por trabajadores del sector salud, finalmente se ha emitido un fallo judicial que marca un antes y un después para cientos de pacientes vulnerables en Santa Cruz.

Un juez de la Sala Cuarta de Instrucción en lo Penal falló a favor de los pacientes que presentaron una acción popular exigiendo el respeto a su derecho a la salud y a la vida. Este recurso fue impulsado por asociaciones de pacientes oncológicos, renales y otros grupos que durante meses vieron interrumpidos sus tratamientos a causa de las medidas de presión del personal de salud.

El fallo establece que los hospitales y centros médicos públicos deberán garantizar la atención médica continua, sin interrupciones, incluso durante medidas de protesta o paros laborales.

Esta decisión judicial fue recibida con alivio y emoción por parte de los pacientes, muchos de los cuales se encontraban en el Hospital Oncológico al momento de conocer la noticia.

“Con una sonrisa enorme y un alivio en el corazón recibimos esta noticia. Por fin tenemos resultados positivos. Tuvimos que recurrir a la justicia para que nos devuelvan este derecho a la salud y a la vida”, expresó visiblemente emocionada Lihetzer Zenteno, representante de los pacientes oncológicos.

Durante los paros, numerosos pacientes denunciaron la suspensión de tratamientos vitales como quimioterapias y hemodiálisis. Según testimonios, varios pacientes renales fallecieron al no poder acceder a sus tratamientos regulares.

“Muchos compañeros renales hemos estado peregrinando de un lado a otro. Con esta noticia estamos tan alegres, agradecidos con Dios y las autoridades que por fin tomaron conciencia”, señaló uno de los pacientes afectados.

La acción popular fue respaldada por organizaciones civiles, abogados voluntarios y pacientes que no cesaron en sus protestas. Aunque hubo múltiples intentos de diálogo con autoridades y sindicatos del sector salud, las demandas de los pacientes fueron ignoradas hasta que intervinieron las instancias judiciales.

 

