Enfermos renales y con cáncer exigen atención en medio de paros de salud

Pacientes renales, oncológicos y con otras enfermedades crónicas protagonizaron una protesta este lunes en la plaza 24 de Septiembre, exigiendo una solución inmediata a los constantes paros médicos que paralizan los servicios de salud en la capital cruceña.

Actualmente se cumple un paro de 120 horas en el Hospital San Juan de Dios, como parte de las medidas de presión del sector salud, lo que ha provocado la suspensión de atenciones médicas y tratamientos esenciales para pacientes con enfermedades graves. A la protesta se sumaron también personas con lupus, adultos mayores y personas con discapacidad.

“Estamos cansados de todos estos paros. Las autoridades hasta ahora no solucionan con el sector salud para que seamos atendidos. Nuestros compañeros se nos están yendo, por no decir muriendo, por no ser atendidos por un médico”, expresó Marco Torrez, vocero de los pacientes renales.

En el Instituto Oncológico tampoco se están brindando atenciones médicas, lo que agrava aún más la situación de los pacientes con cáncer, quienes requieren tratamientos continuos y especializados.

“Lo que nosotros estamos exigiendo es que las autoridades de una vez den solución a este problema y se acerquen al sector salud. No puede ser que siempre seamos los más vulnerables los que pagamos las consecuencias”, reclamó una paciente oncológica que participó en la manifestación.

Asimismo, los enfermos hicieron un llamado a los sindicatos del sector salud para que reconsideren sus métodos de presión. “Les exigimos que busquen otras formas de lucha, porque no podemos ser el chantaje para solucionar esos problemas administrativos”, agregó otra manifestante.

De acuerdo con los datos brindados por los pacientes, hasta este viernes se habrán acumulado 33 días de paro médico en lo que va del año.

