El hecho se descubrió en la zona de Bolonia de la ciudad de La Paz, donde dos hermanitas de aproximadamente 13 años de edad, fueron rescatadas, las mismas habían sido denunciadas como desaparecidas en la región de Achacachi, y fueron rescatadas mediante un operativo policial.

Según se conoce, las hermanitas escaparon de su vivienda y fueron captadas por un hombre que terminó encerrándolas para posteriormente ofrecerlas como damas de compañía.

“Son dos menores de edad que desaparecieron de su hogar, bueno ellas salieron por los conflictos internos que tenían en el hogar. Entonces ellas fueron conociendo personas extrañas y esta situación de vulnerabilidad ha sido aprovechada por este sujeto, quien las trasladó desde Achacachi a la ciudad de La Paz. El sujeto las tuvo encerradas en un domicilio precario, en condiciones inhumanas, bajo llave y sin alimentación ni servicios básicos”, informó el fiscal Freddy Huanca.

Una de las menores habría logrado escapar y solicitó ayuda para liberar a su hermana, tras la intervención hallaron a la menor sola y encerrada dentro de un precario ambiente.

“Una de las hermanas logró escapar y es a raíz de esa información que se sabe que su otra hermana se encontraba encerrada en este inmueble”, agregó Huanca.

El hombre acusado de encerrarlas no se encontraba en la vivienda, la menor fue liberada y ahora se realiza la búsqueda del agresor.

“La niña ha sido encontrada sola en el inmueble, no existía ninguna otra persona, estaba encerrada bajo llave, en condiciones totalmente inhumanas, no tenía alimentación, la habitación en la que se encontraba prácticamente no se podía ni caminar, en estas condiciones la tenía esta persona que a la fecha estamos todavía en búsqueda del paradero del autor de este hecho, quien las captó para fines de explotación sexual comercial”, puntualizó el fiscal.

Las menores reciben atención y el hombre es buscado por la Policía.

Mira la programación en Red Uno Play