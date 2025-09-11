Bolivia exportará genética bovina a ocho países en un hito histórico para el sector

La Asociación Boliviana de Criadores de Cebú (ASOCEBÚ) firmó convenios con ocho países para exportar genética bovina, un logro histórico que podría posicionar a Bolivia como un referente mundial en la ganadería. El anuncio se realizó en el marco de la próxima Expocruz 2025, que promete ser una edición de récords para el sector pecuario.

El presidente de ASOCEBÚ, Marcelo Muñoz, destacó el liderazgo del país en la crianza de la raza Nelore Mocho. "Nos caracterizamos por tener el mejor Nelore Mocho del mundo, es exportable y sorprende cada vez más el mejoramiento genético que tenemos", afirmó Muñoz.

El dirigente explicó que, si bien la firma de estos nuevos protocolos es un hito, Bolivia ya ha exportado genética a países como Guatemala, Colombia, Cuba y Brasil. "Los compradores están muy contentos con nuestra genética, vienen a seguir comprando, invirtiendo en remates, en semen de toros, en embriones, para llevar esta genética. Nos interesa eso, mostrar nuestra genética al mundo", añadió.

Récords en Expocruz 2025

La noticia se da a conocer a solo ocho días de la inauguración de Expocruz. La feria de este año contará con una participación sin precedentes en el sector cebuino.

Animales : Se ha alcanzado un récord de 870 ejemplares cebuinos inscritos, un 18% más que en la edición anterior.

Expositores : La feria tendrá 76 expositores, lo que representa un aumento del 10%. De estos, 18 son nuevos.

Concurso Lechero: Un total de 26 matrices de las razas Gyr y Girolando participarán en el concurso lechero, un incremento del 24% respecto al año pasado.

Según Muñoz, el crecimiento en el número de expositores y animales refleja la confianza de los ganaderos en el sector y el notable crecimiento de razas lecheras como la Girolando, que ha tenido un aumento del 42%.

