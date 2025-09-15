La serie 'Adolescencia' arrasó en los premios Emmy

"Adolescencia", el drama de Netflix que sigue a un joven acusado de asesinar a una compañera de clases, triunfó este domingo en los Emmy, la gala de los llamados Óscar de la televisión celebrada en Los Ángeles.

La miniserie, que analiza desde varias perspectivas el impacto trágico que puede tener la masculinidad tóxica en los jóvenes, se alzó con seis estatuillas.

Su protagonista Stephen Graham, quien encarna al padre del adolescente acusado de homicidio, no sólo se llevó el premio a mejor actor de una miniserie, sino que también conquistó la estatuilla en dirección y compartió la de guión.

"Para mí estar aquí hoy frente a mis colegas, y ser reconocido por ustedes, es lo más aleccionador que podía imaginar en mi vida, y prueba que todo lo que sueñas es posible", dijo Graham en su noche triunfal.

La aclamada miniserie, que alcanzó 140 millones de visualizaciones en sus primeros tres meses y que llegó con 13 nominaciones este domingo, también le rindió un Emmy al debutante Owen Cooper. "Es tan surrealista", dijo el actor de 15 años.

"Cuando comencé clases de drama hace un par de años no esperaba ni venir a Estados Unidos. Pero esta noche prueba que si escuchas y te enfocas, y sales de tu zona cómoda, puedes alcanzar todo en la vida".

"Adolescencia" fue grabada en cuatro episodios, cada uno en una toma única y presentando una perspectiva diferente.

Erin Doherty, quien divide la escena con Cooper encarnando a una terapeuta en uno de los episodios más tensos, se coronó como la mejor actriz de reparto de miniserie.

Mira la programación en Red Uno Play