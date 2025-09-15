TEMAS DE HOY:
Enfrentamientos entre pandillas Enfrentamiento supuestas pandillas Albañil cae de una construcción

27ºC Santa Cruz de la Sierra

2ºC La Paz

11ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

¡Cásate conmigo! Hincha ‘atrigrado’ le pidió matrimonio a una seguidora de Aurora

Con la complicidad de la barra celeste, el novio llevó a su amada hasta un sector preparado especialmente para la ocasión.

Ligia Portillo

15/09/2025 7:40

¡Cásate conmigo! Hincha ‘atrigrado’ le pidió matrimonio a una hincha de Aurora. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El fútbol une pasiones… y también corazones. La noche del sábado 13 de septiembre, en el estadio Félix Capriles de Cochabamba, el deporte rey fue testigo de una escena que robó suspiros y sonrisas, un joven hincha de The Strongest le pidió matrimonio a su novia, fiel seguidora de Aurora, en plena tribuna del clásico nacional.

Con la complicidad de la barra celeste, el novio llevó a su amada hasta un sector preparado especialmente para la ocasión. Allí, entre cánticos, banderas y la emoción de los hinchas, desplegaron un enorme cartel que decía: "Cásate conmigo".

La música de fondo la puso la hinchada de Aurora, que celebró el romántico “sí” de la novia con aplausos y ovaciones. Como broche de oro, el público pidió al novio que se quitara la polera atigrada en señal de amor… y él, entre risas y nervios, aceptó el reto.

Las imágenes de la singular propuesta no tardaron en viralizarse en redes sociales, sumando miles de reacciones en cuestión de horas.

Para completar la jornada inolvidable, Aurora se llevó la victoria por 2-1 ante The Strongest, pero en la tribuna el verdadero triunfo fue del amor.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD