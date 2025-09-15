¡Cásate conmigo! Hincha ‘atrigrado’ le pidió matrimonio a una seguidora de Aurora

El fútbol une pasiones… y también corazones. La noche del sábado 13 de septiembre, en el estadio Félix Capriles de Cochabamba, el deporte rey fue testigo de una escena que robó suspiros y sonrisas, un joven hincha de The Strongest le pidió matrimonio a su novia, fiel seguidora de Aurora, en plena tribuna del clásico nacional.

Con la complicidad de la barra celeste, el novio llevó a su amada hasta un sector preparado especialmente para la ocasión. Allí, entre cánticos, banderas y la emoción de los hinchas, desplegaron un enorme cartel que decía: "Cásate conmigo".

La música de fondo la puso la hinchada de Aurora, que celebró el romántico “sí” de la novia con aplausos y ovaciones. Como broche de oro, el público pidió al novio que se quitara la polera atigrada en señal de amor… y él, entre risas y nervios, aceptó el reto.

Las imágenes de la singular propuesta no tardaron en viralizarse en redes sociales, sumando miles de reacciones en cuestión de horas.

Para completar la jornada inolvidable, Aurora se llevó la victoria por 2-1 ante The Strongest, pero en la tribuna el verdadero triunfo fue del amor.

