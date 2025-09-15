Accidente de tránsito en la carretera a Camiri deja un herido

La noche del domingo se registró un aparatoso accidente de tránsito en la carretera que conecta Santa Cruz con Camiri, donde un vehículo particular de color blanco colisionó contra una cisterna, dejando como saldo una persona herida y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con el reporte preliminar brindado por las autoridades, el hecho ocurrió cuando el automóvil particular habría invadido el carril contrario, impactando directamente contra las ruedas del vehículo cisterna. Como resultado del choque, el automóvil terminó completamente destrozado en su parte izquierda.

En las imágenes captadas en el lugar del incidente, se puede observar la magnitud del daño sufrido por el vehículo pequeño, lo que evidencia la fuerza del impacto. La persona herida fue auxiliada y trasladada a un centro médico cercano, donde recibe atención especializada.

Efectivos de la Policía llegaron hasta el sitio del accidente para iniciar con las investigaciones correspondientes y determinar las causas exactas del siniestro. No se descarta que el exceso de velocidad haya sido un factor determinante en el hecho.

Mira la programación en Red Uno Play