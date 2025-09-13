“Ojalá firme el acuerdo”: Tuto acusa a Lara de continuar con la ‘guerra sucia’

A poco más de un mes del balotaje presidencial programado para el 19 de octubre, el exmandatario y actual candidato por la Alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga denunció públicamente una campaña de guerra sucia en su contra, supuestamente liderada por Edman Lara, candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

“Mentiras, difamaciones, calumnias, insultos a granel”, dijo Quiroga en declaraciones a los medios, asegurando que ha sido blanco constante de ataques personales desde el inicio de la campaña. En particular, cuestionó lo que calificó como un cántico homofóbico: “Tuto maricón”, atribuido a Lara, así como acusaciones infundadas sobre supuestas reuniones con miembros del alto mando policial.

“Jamás me he reunido con un policía o militar activo en los últimos 20 años”, afirmó Quiroga, quien recordó que el reglamento electoral prohíbe expresamente los discursos de odio, insultos de carácter homofóbico, así como la difusión de información falsa y ataques personales.

El expresidente también mencionó el acuerdo firmado recientemente entre los candidatos para evitar la guerra sucia. “Se ha hecho un acuerdo donde hay la cláusula Lara, el punto 5, que dice que hay que parar eso. Ojalá que este señor [Lara] firme, porque hasta ahora no quiere hacerlo. Y si lo firma, que lo cumpla”, declaró.

Quiroga concluyó afirmando que no tiene grandes expectativas de que la situación cambie, señalando: “A los que no tienen propuestas, solo les quedan los insultos”.

