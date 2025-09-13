VIDEO: Descubren su infidelidad gracias al GPS y su reacción se vuelve viral

Un video publicado en TikTok desató una ola de comentarios al mostrar el momento en que una joven llamada Anto es descubierta siéndole infiel a su novio. El video, compartido por la cuenta @lamafiadetaller, ya acumula más de 3,2 millones de reproducciones.

La escena muestra a Anto llorando, con el celular en la mano, rodeada por sus amigas. Según la descripción del video, el motivo del llanto fue que se olvidó de desactivar la ubicación del teléfono, lo que permitió que su pareja descubriera que no estaba donde había dicho.

“POV: tu amiga se olvida que está de novia y no apaga la ubi”, dice el texto que acompaña la publicación. En el video, una de las amigas, entre risas, le pregunta: “Anto, ¿por qué llorás si vos lo cagaste?”. La parte más viral del clip fue la respuesta de Anto: “Bueno, dame la campera, me voy con el otro”.

Aunque no se dieron más detalles sobre cómo se descubrió exactamente la infidelidad, muchos usuarios pidieron una segunda parte del video con más contexto. Algunos defendieron a la joven con frases como “ídola” y “la banca toda”, mientras que otros criticaron su actitud y señalaron: “¿No era más fácil cortar con el novio?”.

Mira la programación en Red Uno Play