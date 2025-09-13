TEMAS DE HOY:
accidente deja dos muertos Narcotráfico Trópico de Cochabamba

34ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

VIDEO: Descubren su infidelidad gracias al GPS y su reacción se vuelve viral

La joven fue grabada llorando tras ser descubierta por su pareja gracias a la ubicación activada en su celular. El video ya suma millones de reproducciones. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

13/09/2025 17:42

Mundo

Escuchar esta nota

Un video publicado en TikTok desató una ola de comentarios al mostrar el momento en que una joven llamada Anto es descubierta siéndole infiel a su novio. El video, compartido por la cuenta @lamafiadetaller, ya acumula más de 3,2 millones de reproducciones.

La escena muestra a Anto llorando, con el celular en la mano, rodeada por sus amigas. Según la descripción del video, el motivo del llanto fue que se olvidó de desactivar la ubicación del teléfono, lo que permitió que su pareja descubriera que no estaba donde había dicho.

“POV: tu amiga se olvida que está de novia y no apaga la ubi”, dice el texto que acompaña la publicación. En el video, una de las amigas, entre risas, le pregunta: “Anto, ¿por qué llorás si vos lo cagaste?”. La parte más viral del clip fue la respuesta de Anto: “Bueno, dame la campera, me voy con el otro”.

Aunque no se dieron más detalles sobre cómo se descubrió exactamente la infidelidad, muchos usuarios pidieron una segunda parte del video con más contexto. Algunos defendieron a la joven con frases como “ídola” y “la banca toda”, mientras que otros criticaron su actitud y señalaron: “¿No era más fácil cortar con el novio?”.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

Amor de familia

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Danzarte 2025

23:15

Uno de película

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

Amor de familia

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Danzarte 2025

23:15

Uno de película

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD