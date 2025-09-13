215 años de Cochabamba: Autoridades entregan reconocimientos y llaman a la unidad en Sesión de Honor

En el marco de los actos protocolares en conmemoración por los 215 años de Gesta Libertaria del departamento de Cochabamba, la Gobernación y la Alcaldía Municipal, desarrollaron la Sesión de Honor donde enviaron mensajes de unidad y entregaron reconocimientos a personalidades.

La Gobernación y la Asamblea Legislativa Departamental realizaron la Sesión de Honor en la Casa Departamental de Culturas, ubicada en la acera norte de la plaza Principal 14 de Septiembre.

En la oportunidad, el gobernador Humberto Sánchez, convocó a todos los sectores a trabajar por la unidad, que permitan el cuidado del medio ambiente, y el trabajo por la región.

“Los cochabambinos sabemos enfrentar toda adversidad y para ello les pido a todas y todas, ahondaremos el esfuerzo para mantener la unidad y trabajar, es importante pensar en el medio ambiente, adaptarnos a los cambios, y a través de ello impulsar el desarrollo productivo", manifestó Sánchez a tiempo de felicitar a la Llajta.

Imagen captura RR.SS.

Por otra parte, la Alcaldía Municipal de Cochabamba junto al Concejo Municipal, llevaron a cabo la Sesión de Honor en el Teatro Achá, oportunidad en la que se entregaron 14 reconocimientos a personalidades destacadas.

“Cochabamba es cuna de historia y tradiciones y en estos más de dos siglos, no cabe duda de que nuestra fundación marcó un punto de inflexión en nuestro devenir histórico como ciudad y en nuestra posición futura como parte de un país en crecimiento. Nuestra Cochabamba, privilegiadamente situada en el corazón de Bolivia, que ha enfrentado diversos desafíos a lo largo de los años, pero que ha sabido levantarse y demostrar su resiliencia”, manifestó el presidente del Concejo Municipal, Walter Flores.

Por su parte, el alcalde Manfred Reyes Villa, también destacó el crecimiento de la ciudad y su belleza natural.

“215 años de nuestra querida Llajta, y estamos avanzando, queremos ser la mejor ciudad de Bolivia, estamos construyendo la ciudad jardín y digital”, manifestó la autoridad.

Foto: Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba

En horas de la noche se prevé el desarrollo del desfile de teas, además para este domingo 14 de septiembre, se tiene programado actos protocolares que concluyen con el desfile cívico militar.

