Peso Pluma y Kenia OS sorprenden a fans con un romántico baile en plena vía pública de Nueva York

El video compartido por Kenia OS muestra a la pareja disfrutando de un baile en plena vía pública de Nueva York.

Ligia Portillo

13/09/2025 11:42

Peso Pluma sorprende bailando en plena calle de Nueva York junto a Kenia OS. Foto: Captura de pantalla
EE.UU.

El cantante mexicano Peso Pluma fue captado protagonizando un momento espontáneo y romántico junto a su novia, la también artista Kenia OS, mientras bailaban en medio de una calle en Nueva York, sin preocuparse por el tráfico ni las miradas curiosas de los transeúntes.

El momento fue grabado por la propia Kenia OS y compartido en sus redes sociales, donde rápidamente se volvió viral. En el video se puede ver a la pareja disfrutando de un instante de complicidad mientras se mueve al ritmo de la música, desafiando el ritmo acelerado de la Gran Manzana.

Aunque algunos usuarios en redes aplaudieron la naturalidad del gesto, otros señalaron los riesgos de bailar en medio de la vía pública. Sin embargo, esto no pareció importarles a los intérpretes, quienes se mostraron felices y despreocupados.

La pareja ha generado gran revuelo en los últimos meses por su relación, y este nuevo episodio solo confirma que Peso Pluma y Kenia OS no temen mostrarse tal y como son, incluso bajo los reflectores internacionales.

