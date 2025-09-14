"Fallaron los frenos": Se registró un choque múltiple en pleno centro paceño

Un accidente múltiple se registró la noche de este sábado en la calle Campos, entre la avenida 6 de Agosto y la zona de Sopocachi, en pleno centro paceño. Tres vehículos resultaron involucrados en una colisión que dejó daños materiales de consideración, aunque afortunadamente no se reportaron heridos.

Según el conductor que provocó el accidente, su vehículo sufrió una falla en los frenos cuando bajaba por la calle, que es bastante empinada. Para evitar chocar con un motociclista que estaba frente a él, desvió su vehículo hacia la derecha y terminó chocando contra dos autos que estaban estacionados.

“Ya no funcionaban mis frenos, y por no impactar al motociclista, me fui a la derecha y choqué los vehículos”, explicó el conductor a la periodista Raiza Cruz, quien reportó desde el lugar.

La Policía llegó rápidamente para controlar el tráfico y retirar los vehículos. También se informó que un poste de luz evitó que el auto sin frenos siguiera bajando, lo que pudo haber causado un accidente más grave.

A pesar de los fuertes daños materiales, todos los involucrados salieron ilesos. La Policía investiga el hecho.

