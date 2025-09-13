Tragedia Santa Cruz: Fatal accidente deja dos muertos, entre ellos un bebé a punto de nacer

Un trágico accidente de tránsito sacudió la tarde del viernes la avenida Alameda Junín, entre el primer y segundo anillo, una zona céntrica de la capital cruceña. El choque entre dos vehículos en la intersección con la calle Palermo dejó un saldo fatal, dos personas perdieron la vida, entre ellas una mujer de la tercera edad que vendía frutas en un carrito ambulante y un bebé que estaba a tan solo una semana de nacer.

El dramático suceso quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes, se observa cómo los dos vehículos colisionan violentamente y uno de ellos pierde el control, impactando directamente contra el carrito de frutas. Ana, una mujer de la tercera edad y conocida comerciante de la zona, fue arrollada y posteriormente trasladada a un centro médico, donde falleció minutos después.

En medio de la tragedia, también resultó gravemente herida Nelvi Andrea Mamani, una joven embarazada que se encontraba en uno de los vehículos involucrados. Producto del fuerte impacto, perdió a su bebé de nueve meses de gestación, cuyo nacimiento estaba previsto para la próxima semana. Familiares relataron que era su primer hijo y que esperaba con gran ilusión su llegada.

“Estaban tranquilos, el bebé estaba sano. Era su primer hijo. Ahora ya no está con nosotros”, lamentó un familiar entre lágrimas. Además de las víctimas fatales, otras tres personas resultaron heridas y fueron auxiliadas por servicios de emergencia que llegaron rápidamente al lugar. Una mujer que se encontraba comprando frutas también fue alcanzada por el vehículo descontrolado.

Vecinos del barrio han expresado su indignación, denunciando que esta zona se ha convertido en un punto rojo de accidentes viales. Aseguran que, en menos de un año, ya se han registrado al menos tres accidentes fatales en la misma intersección.

“Hace unos meses también fallecieron otras personas en un choque similar. Ya hemos pedido a la junta vecinal y a las autoridades la colocación de rompemuelles, pero no hacen caso. Esta zona es tierra de nadie”, expresó un vecino.

Los familiares de las víctimas exigen que se identifique a los responsables del accidente y se activen con urgencia los seguros correspondientes (SOAT) para cubrir los gastos médicos y funerarios.

“Solo queremos justicia. Que el responsable se haga cargo y que el SOAT se habilite para cubrir los gastos de la clínica. No pedimos más”, expresó un allegado de la joven madre afectada.

