Accidente en carrera San Roque – Chaguaya: ciclista 'Pinturita' Aramayo sufrió fractura de clavícula

El hecho ocurrió en el tramo hacia el Valle de la Concepción, cuando los competidores cumplían con la primera jornada de la exigente carrera.

Ligia Portillo

13/09/2025 12:22

Accidente en carrera San Roque – Chaguaya: ciclista “Pinturita” Aramayo sufrió fractura de clavícula. Foto: Red Uno
Tarija, Bolivia

Escuchar esta nota

Un grave accidente de tránsito marcó la primera etapa de la tradicional competencia ciclística San Roque – Chaguaya – San Roque este sábado por la mañana.

El reconocido ciclista tarijeño José Manuel 'Pinturita' Aramayo resultó herido tras un incidente en plena ruta, siendo trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios, donde fue intervenido quirúrgicamente por una fractura de clavícula.

El hecho ocurrió en el tramo hacia el Valle de la Concepción, cuando los competidores cumplían con la primera jornada de la exigente carrera. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente la causa del accidente, la página informativa “Live Bolivia Noticias” reportó que una motocicleta habría provocado el impacto que afectó al ciclista.

Accidente en carrera San Roque – Chaguaya: ciclista “Pinturita” Aramayo sufrió fractura de clavícula. Foto: Red Uno
Accidente en carrera San Roque – Chaguaya: ciclista “Pinturita” Aramayo sufrió fractura de clavícula. Foto: Red Uno

Testigos del hecho informaron que el competidor fue auxiliado de inmediato por personal médico en una ambulancia dispuesta por la organización.

Llamó la atención que el vehículo involucrado pertenecería a la Radio ACLO, lo que ha generado preocupación sobre las condiciones de seguridad para los participantes y el control del tránsito durante el evento.

Imágenes Gentileza Live Noticias:

 

 

