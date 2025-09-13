VIDEO: Vendedor ambulante roba celular a pasajera dormida en bus de Ecuador

Un insólito y preocupante hecho se registró en una unidad de transporte interprovincial que cubría la ruta entre Guayas y otra ciudad de la Costa ecuatoriana. Una pasajera que se quedó dormida durante el trayecto fue víctima de robo por parte de un supuesto vendedor ambulante que abordó el bus para ofrecer productos.

El delincuente, que aprovechó un descuido de los pasajeros y la ausencia de controles al interior del bus, sustrajo el celular de la víctima sin que nadie se percatara en el momento. Todo ocurrió en cuestión de segundos y fue descubierto más tarde, cuando la mujer despertó y notó que su teléfono ya no estaba.

Según testigos, el hombre subió al vehículo ofreciendo golosinas y bebidas, pero tras caminar unos minutos por el pasillo del bus, se acercó a la pasajera dormida y, con total naturalidad, tomó el teléfono móvil que estaba sobre sus piernas.

El hecho fue reportado a las autoridades por el conductor y otros pasajeros, pero hasta el momento no se ha identificado ni detenido al responsable.

Este caso ha generado indignación entre usuarios del transporte interprovincial, quienes reclaman mayor seguridad, control en los accesos y vigilancia dentro de las unidades para evitar que este tipo de delitos se repitan.

