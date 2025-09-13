José Daniel ‘Chicho’ Medina se juega su futuro en la UFC este sábado en Texas

Este sábado 13 de septiembre, el cruceño José Daniel ‘Chicho’ Medina volverá al octágono con una misión clara: cambiar el rumbo de su carrera en la UFC. El único boliviano con contrato vigente en la mayor promotora de artes marciales mixtas del mundo enfrentará al serbio Duško Todorović en el Frost Bank Center de San Antonio, como parte de la cartelera especial de la Noche UFC 2025, evento que celebra el Día de la Independencia de México.

Medina llega a este crucial combate cargando con el peso de dos derrotas consecutivas —ante Zachary Reese y Ateba Gautier— y consciente de que una nueva caída podría costarle su permanencia en la compañía. Pero también llega preparado. Con semanas de trabajo disciplinado y un enfoque renovado, el boliviano confía en que esta será la noche en la que logre su primer triunfo en la UFC.

“Es ahora o nunca”, han repetido en su esquina. Y ‘Chicho’ lo sabe. No solo está en juego una victoria: está en juego su permanencia en la élite del deporte, su consolidación como referente boliviano en las MMA y el sueño de miles que lo siguen desde Santa Cruz hasta todo el país.

Con su explosiva potencia y un entrenamiento enfocado en neutralizar el estilo agresivo de Todorović, Medina buscará dar el golpe y escribir un nuevo capítulo en su carrera. Una victoria lo mantendría vivo en la UFC y, más importante aún, mantendría viva la ilusión boliviana en el mayor escenario del deporte de combate mundial.

