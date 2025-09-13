Mineros anuncian movilización en La Paz este 18 de septiembre en rechazo a la minería ilegal

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) ha lanzado una contundente convocatoria a una Gran Marcha y Movilización Nacional de Protesta, programada para el próximo jueves 18 de septiembre a las 08:00 a.m. en la ciudad de El Alto. Esta manifestación responde a un creciente malestar en el sector minero frente a la proliferación de la minería ilegal y la falta de acción por parte de las autoridades nacionales.

En una carta dirigida a confederaciones, federaciones, sindicatos y otras organizaciones sociales del país, la FSTMB —fundada en 1944 y considerada la columna vertebral de la Central Obrera Boliviana (COB)— denuncia el avance de los denominados 'jukus', término utilizado para referirse a los delincuentes que saquean minerales de manera ilegal.

“Nuestra lucha por la estabilidad laboral, por el respeto a las leyes y normativas, y en contra de las autoridades vendidas que nada hacen por el desarrollo del país, es innegociable”, afirma la organización sindical en su comunicado oficial.

El punto de concentración será la multifuncional de la ciudad de El Alto, desde donde partirá la columna de protesta hacia La Paz, en lo que promete ser una de las movilizaciones sindicales más grandes del año.

La FSTMB lanza una advertencia clara al Gobierno nacional: “Mientras las autoridades callan, los delincuentes avanzan”. En ese sentido, el sindicato responsabiliza a los entes estatales por su supuesta complicidad y omisión ante el robo de recursos naturales y la desestabilización del sector minero.

Mineros convocan Gran Marcha Nacional para el 18 de septiembre. Foto: Comunicado

