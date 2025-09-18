Mineros marchan rumbo a La Paz contra el robo de minerales, avasallamientos y minería ilegal

Abriéndose paso con la detonación de cachorros de dinamita, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) marcha desde la ciudad de El Alto rumbo a la ciudad de La Paz en demanda de acciones del Gobierno contra el jukeo, los avasallamientos y la minería ilegal.

El secretario ejecutivo de la FSTMB, Andrés Paye, encabezó la movilización y advirtió que los trabajadores asalariados mineros harán escuchar su voz en defensa de sus áreas de trabajo y el cumplimiento de la normativa vigente.

“Los mineros asalariados nuevamente salimos a las calles a hacer escuchar nuestra protesta, a hacer escuchar lo que exigimos no solo para nuestro sector ante la negativa de respuesta, ante los oídos sordos del Gobierno. Estamos contra los jukeos, avasallamientos y la minería ilegal y por el respeto a las áreas de trabajo que tenemos, exigimos que hagan cumplir las leyes”, manifestó Paye durante la movilización.

La marcha partió con dirección a la sede de Gobierno, donde los mineros prevén entregar un pliego de demandas y solicitar una reunión con autoridades del Órgano Ejecutivo.

