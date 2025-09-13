Intentaron huir por la ventana: Detienen a colombiano y dos bolivianos con arsenal y droga en Villa Tunari

En un operativo antidroga realizado la madrugada de este viernes en Villa Tunari, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) aprehendió a tres personas —un ciudadano colombiano y dos bolivianos— y secuestró una gran cantidad de armas, municiones, un vehículo y sustancias controladas. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, confirmó el éxito de la intervención.

El operativo, que tuvo lugar en un hotel de la localidad de Villa San Gabriel, se inició tras una requisa a las habitaciones. Luis Fernando Q. P., de nacionalidad boliviana, intentó huir por una ventana al percatarse de la presencia policial, pero fue capturado. En su bolso, se le encontró una pistola calibre 40 mm.

En otra habitación, el ciudadano colombiano Duan Sttiven M. U. también fue aprehendido tras intentar escapar. En su poder se halló marihuana. Un tercer individuo logró huir, dejando atrás un estuche con municiones y dos armas artesanales, reporta ABI.

Posteriormente, la policía encontró un vehículo blanco perteneciente a Luis Fernando Q., que contenía una bolsa plástica con cocaína. Los patrullajes continuaron y llevaron a la detención de Alexander Ch. R. en una vivienda cercana, donde se encontraron precursores para la elaboración de cocaína base y tres armas tipo rifle.

El viceministro Mamani destacó que, durante las intervenciones, personas del lugar hostigaron a la patrulla policial con palos y petardos, intentando obstaculizar las labores antidroga. Ante el hostigamiento, los efectivos tuvieron que retirarse del área.

En total, la operación resultó en el secuestro de siete armas de fuego, 38 municiones de diferentes calibres, cocaína, marihuana y un vehículo.

Vea las imágenes del operativo:

Fotos: Facebook Jaime Mamani Espíndola

