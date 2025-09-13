¡Imágenes sensibles! Se roció gasolina y se prendió fuego después de que su expareja lo dejara

Un estremecedor hecho se registró en Brasil y se ha viralizado en redes sociales. Un hombre se roció gasolina y se prendió fuego tras la ruptura con su expareja, según muestran las imágenes difundidas en un video de un minuto y diez segundos.

En las grabaciones, se observa al hombre caminando mientras sostiene un galón en su mano derecha. Tras detenerse y mirar a su alrededor, se rocía con el combustible y prende un fósforo. Inmediatamente, su cuerpo se envuelve en llamas y comienza a saltar y a tirarse al suelo intentando apagar el fuego.

Posteriormente, se sienta y finalmente cae desplomado.

Hasta el momento no se ha confirmado si el hombre logró sobrevivir o si recibió asistencia médica a tiempo. Las autoridades locales aún no han emitido un comunicado oficial sobre el incidente.

¡Imágenes sensibles!

Mira la programación en Red Uno Play