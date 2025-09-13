TEMAS DE HOY:
Trópico de Cochabamba estafas múltiples caso joker

30ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Imágenes sensibles! Se roció gasolina y se prendió fuego después de que su expareja lo dejara

En las grabaciones, se observa al hombre caminando mientras sostiene un galón en su mano derecha.

Charles Muñoz Flores

13/09/2025 10:07

Brasil

Escuchar esta nota

Un estremecedor hecho se registró en Brasil y se ha viralizado en redes sociales. Un hombre se roció gasolina y se prendió fuego tras la ruptura con su expareja, según muestran las imágenes difundidas en un video de un minuto y diez segundos.

En las grabaciones, se observa al hombre caminando mientras sostiene un galón en su mano derecha. Tras detenerse y mirar a su alrededor, se rocía con el combustible y prende un fósforo. Inmediatamente, su cuerpo se envuelve en llamas y comienza a saltar y a tirarse al suelo intentando apagar el fuego.

Posteriormente, se sienta y finalmente cae desplomado.

Hasta el momento no se ha confirmado si el hombre logró sobrevivir o si recibió asistencia médica a tiempo. Las autoridades locales aún no han emitido un comunicado oficial sobre el incidente.

¡Imágenes sensibles!

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Dragon ball

11:30

Chelsea vs. psg

14:00

Notivisión

15:00

Duele amar

16:30

Amor de familia

18:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Dragon ball

11:30

Chelsea vs. psg

14:00

Notivisión

15:00

Duele amar

16:30

Amor de familia

18:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD