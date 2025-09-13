TEMAS DE HOY:
Comunidad

Sismo de magnitud 4.1 sacude Cochabamba: epicentro en Esteban Arze

La Red Sismológica del Observatorio San Calixto (RS – OSC), registró un evento de magnitud 4.6 M, a una profundidad hipocentral de 19.9 km (sismo superficial).

Charles Muñoz Flores

13/09/2025 9:13

Sismo de magnitud 4.1 sacude Cochabamba: epicentro en Esteban Arze. FOTO: Captura de pantalla.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un sismo de magnitud 4.6 se registró la mañana de este sábado 13 de septiembre en la provincia Esteban Arze, en el departamento de Cochabamba, según reportó la Red Sismológica del Observatorio San Calixto (RS–OSC).

El movimiento telúrico ocurrió a las 07:49 (hora local) y tuvo una profundidad de 19.9 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial. El epicentro se localizó dentro de la misma provincia Esteban Arze.

“Debido a que la profundidad es menor a 70 km, es probable que el sismo haya sido sentido en zonas cercanas y pudiera causar daños en edificaciones vulnerables”, indicó el Observatorio en su comunicado.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales. Sin embargo, el temblor fue sentido por habitantes de diversas zonas del departamento, entre ellas:

  • Zona norte y zona oeste de Cochabamba

  • Colcapirhua

  • Tiquipaya

  • Sacaba

  • Tiraque

  • Tarata

Boletín sísmico - Observatorio San Calixto

 

¿Qué hacer en caso de sismo?

Autoridades recomiendan mantener la calma, evacuar hacia zonas seguras y revisar estructuras por posibles daños, especialmente en edificaciones antiguas o de adobe.

