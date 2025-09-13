El termómetro se dispara en Santa Cruz: así estará el clima este fin de semana

Santa Cruz se prepara para enfrentar un repunte extremo de las temperaturas que, según los pronósticos, marcará oficialmente el inicio de una ola de calor en la región.

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire informó que entre el sábado 13 y el lunes 15 de septiembre, el termómetro oscilará entre los 37°C y 38°C en gran parte del departamento, con registros más altos en la Chiquitania, donde se espera que las máximas alcancen hasta los 39°C.

Según explicó Alpire, esa situación recién se dará desde el sábado, domingo y lunes, cuando el termómetro se eleve entre 37°C a 38°C. A su vez, el también conocido como el “Señor del Clima”, remarcó que este comportamiento atmosférico cumple con los parámetros para considerarse como una ola de calor.

El sábado, los vientos retornarán del norte con ráfagas de hasta 60 km/h, impulsando el ascenso de la temperatura desde los 22°C hasta los 37°C, bajo cielos despejados. Para el domingo, considerado el día más caluroso del periodo, la mínima será de 24°C y la máxima llegará a los 38°C. El lunes, las condiciones se mantendrán, con registros que oscilarán entre 25°C y 37°C.

En las provincias, el contraste será notorio. Los Valles cruceños registrarán mínimas de hasta 7°C y máximas cercanas a los 30°C, mientras que, en la Cordillera, localidades como Cabezas y Charagua rozarán los 38°C. La Chiquitania será la región más golpeada por el calor, aunque se prevén lluvias aisladas en sectores de Velasco, Guarayos, San Javier y Concepción.

Alpire adelantó que probablemente entre la noche del lunes y la madrugada del martes se producirá un giro en las condiciones meteorológicas: los vientos cambiarán al sur y se esperan lluvias de carácter generalizado en todo el departamento, lo que marcará un alivio tras el sofocante calor del fin de semana.

Mira la programación en Red Uno Play