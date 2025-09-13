La Fundación Damas Argentinas se moviliza para ayudar a la Chiquitanía

Ante la crítica situación provocada por los incendios que azotan la región de la Chiquitanía, distintas organizaciones han comenzado a movilizarse para brindar apoyo a las comunidades afectadas. Una de ellas es la Fundación Damas Argentinas, que anunció una nueva campaña de ayuda solidaria dirigida especialmente a hospitales y unidades educativas.

“Este llamado que nos hace la Chiquitanía, debido a la saturación que hay en los hospitales, nos ha hecho ver la necesidad de realizar un trabajo solidario no solo en el área de salud, sino también en el ámbito educativo”, explicó una de las representantes de la fundación.

La fundación ya cuenta con experiencia en labores solidarias. “El año pasado hicimos donaciones a varios hospitales. Ahora, los días 5, 6 y 7 de octubre estaremos viajando para entregar equipos médicos en San Ignacio, Concepción y Guarayos, zonas que actualmente enfrentan una situación crítica. Esta entrega permitirá acelerar la ejecución de análisis clínicos y mejorar la atención médica”, añadió otra integrante.

Además, la Fundación Damas Argentinas ha establecido convenios con otras ONG, incluyendo una que trabaja en la distribución de agua potable. Juntas han logrado donar botiquines, materiales escolares y ahora están desarrollando un proyecto para instalar un pequeño centro de cómputo en una unidad educativa, con el objetivo de que los estudiantes tengan acceso a la tecnología.

Como parte de la campaña de recolección de fondos y materiales, la fundación ha habilitado un código QR para que cualquier persona interesada en colaborar pueda realizar donaciones de forma rápida y segura.

