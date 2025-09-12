En busca de alias Mijão: policía movilizada para dar con el paradero del líder del PCC

Grupos especializados de inteligencia de la Policía Boliviana se encuentran desplegados en diversos puntos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en un intenso operativo destinado a dar con el paradero de Sergio Luis de Freitas Filho, alias Mijão, uno de los principales líderes del Primer Comando de la Capital (PCC).

Según información preliminar de las autoridades, en las próximas horas se ejecutarán órdenes de allanamiento en varios inmuebles para determinar si Mijão permanece en la capital cruceña. Hasta el momento, no se ha confirmado si el brasileño sigue en territorio boliviano o logró evadir a las fuerzas del orden, tras la difusión de un reportaje en medios de Brasil que aseguraba su presencia en la ciudad.

En paralelo, la mujer que, supuestamente, contrajo matrimonio con el alias Mijão se encuentra en dependencias de la Policía. Las fuentes indican que habría proporcionado información clave sobre el paradero del capo, la cual las autoridades están verificando para localizar posibles domicilios vinculados a él.

Las investigaciones revelaron que el brasileño utilizó documentos falsos bajo el nombre de Sérgio Noronha Filho, con los cuales obtuvo certificado de nacimiento boliviano, cédula de identidad, licencia de conducir y registró una empresa fachada.

Se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades correspondientes en las próximas horas, en el que se detallará el número de inmuebles allanados y los resultados preliminares de la operación.

