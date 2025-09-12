Tarija: Madre denunció al profesor de su hijo por acosarla sexualmente

Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FElcv) de Tarija, se informó sobre la investigación iniciada en contra de un maestro, el cual fue denunciado por acoso sexual y violencia psicológica en contra de la madre de uno de sus estudiantes.

De acuerdo al reporte policial, la mujer de 38 años, era citada constantemente por el maestro de 64 años de su hijo, quien programaba las citas en su domicilio particular.

“Según la denunciante que tiene 38 años, es la madre de uno de los estudiantes, quien denuncia que este profesor le cita varias veces sola, con el motivo de informarle las bajas notas de su hijo, y la cita a su domicilio particular”, informó uno de los oficiales de la Felcv.

Se indicó que no se trataría de la única denuncia en contra del maestro, y que, en las últimas horas, otra persona llegó hasta la policía para brindar su testimonio.

El caso se encuentra en proceso de investigación y es de conocimiento del Ministerio Público, en tanto, el maestro denunciado, será citado para que pueda brindar su versión de los hechos.

