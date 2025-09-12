Una extraña y perturbadora aparición tiene conmocionados a los habitantes de una localidad argentina. Se trata de una muñeca de aspecto sombrío que fue encontrada atada a una silla en el vivero municipal, desatando una ola de especulaciones que van desde una macabra broma hasta un ritual de brujería.

La “hermana perdida” de Annabelle

La misteriosa muñeca, a la que los medios locales ya apodan la “hermana perdida” de la famosa Annabelle, apareció de forma repentina sin que nadie supiera quién la puso allí. Las fotografías del espeluznante hallazgo se viralizaron rápidamente en redes sociales. Sin embargo, el misterio se profundizó aún más cuando, poco después de la difusión de la imagen, la muñeca desapareció tan misteriosamente como había llegado. Los vecinos aseguran que nadie la vio ser retirada del lugar, alimentando aún más la intriga.

Misterio: Una muñeca atada desata el pánico y las teorías de brujería

¿Brujería en el municipio? La teoría de la médium

Ante la falta de respuestas, una médium y tarotista de la zona, Fabiana Aquin, ofreció su interpretación del suceso. En una entrevista con el medio Crónica, Aquin sugirió que la muñeca es parte de un “trabajo” o ritual oscuro dirigido a una mujer que trabaja en la municipalidad.

Según la médium, el vestido de color celeste de la muñeca es un detalle crucial, ya que representa la “parte espiritual”. Para ella, esto indica que el ataque está dirigido a la espiritualidad o el alma de la víctima, lo que podría derivar en problemas de salud física.

“Cuando se enferma el espíritu, se enferma el alma y ahí vienen los problemas de salud”, explicó Aquin, quien aconsejó a las personas a hacerse chequeos médicos y, si los resultados son negativos pero siguen sintiéndose mal, considerar que podría tratarse de brujería. La tarotista también mencionó que los olores a vela quemada o nauseabundos son una señal de estos “trabajos”.

Mientras las autoridades no se pronuncian sobre el hecho, la comunidad de Coronel Dorrego sigue dividida entre los escépticos y aquellos que, ante la extraña desaparición de la muñeca, se toman muy en serio las advertencias de la médium sobre la necesidad de “cuidarse” de las fuerzas oscuras.

