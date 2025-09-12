“Lo tenemos”: confirman la captura e identificación del presunto asesino de Charlie Kirk

El FBI confirmó este viernes la detención de Tyler Robinson, un joven de 22 años residente en Utah, señalado como el presunto autor del asesinato de Charlie Kirk, activista conservador e influyente figura republicana cercana al expresidente Donald Trump.

Kirk, de 31 años, murió el miércoles tras recibir un disparo mientras ofrecía una charla en la Utah Valley University, en la localidad de Orem. Su muerte provocó un fuerte impacto en los círculos políticos conservadores y en la opinión pública estadounidense.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, anunció oficialmente la captura en conferencia de prensa: “Lo tenemos”, declaró, agradeciendo además a la familia del sospechoso por colaborar con las autoridades. Según explicó, un familiar de Robinson compartió con un amigo de la familia que el joven había confesado o insinuado el crimen; esa información llegó a un sheriff local y permitió dar con su paradero.

Foto de frente y de perfil de Tyler Robinson. [FBI]

Las cámaras de seguridad resultaron clave en la investigación: las grabaciones muestran a Robinson llegando en un Dodge Challenger a las 08:29 de la mañana del 10 de septiembre, minutos antes del ataque. Cuando fue localizado este 12 de septiembre, vestía ropa similar a la observada en los videos de la universidad.

Medios estadounidenses como NBC y CBS reportaron que el sospechoso incluso habría confesado el hecho a su padre antes de ser entregado a las autoridades.

El expresidente Donald Trump también se refirió al arresto durante una entrevista en la cadena Fox, donde afirmó tener “un alto grado de certeza” de que el sospechoso se encontraba bajo custodia: “Alguien muy cercano lo delató. Las autoridades comenzaron sin nada, pero trabajaron duro y todo salió bien”, declaró.

El caso se encuentra ahora en manos del FBI y de la fiscalía de Utah, que deberán formalizar los cargos contra Robinson en los próximos días.

