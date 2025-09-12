Chicho Medina quiere su primera victoria en la UFC este sábado, enfrentando al serbio Todorović

José Daniel “Chicho” Medina regresará este sábado al octágono de la UFC con el objetivo de conseguir su primer triunfo en la empresa más importante de artes marciales mixtas del mundo. Su rival será el serbio Duško Todorović, en un combate que se realizará en San Antonio, Texas, Estados Unidos.

El boliviano llega motivado, decidido a dejar en alto el nombre de Bolivia y dar un paso firme en su carrera internacional. Medina ya disputó dos peleas previas en la UFC contra Zachary Reese y Ateba Gautier, ambos con derrota, pero ahora tiene una nueva oportunidad de demostrar su crecimiento y talento frente a un rival de nivel mundial.

Dusko Todorovic (12-6) tiene un récord de 3-6 desde que se unió a la UFC en 2020. Estaba posicionado con un récord de 3-3 para comenzar su carrera, pero desde entonces ha perdido tres peleas consecutivas y necesita una victoria para preservar su puesto en la lista. Afortunadamente, Todorovic es el gran favorito en las apuestas esta vez. Mide 1,85 metros y tiene un alcance de 188 centímetros.

La pelea de “Chicho” Medina es una de las más esperadas por los seguidores de las artes marciales mixtas, quienes seguirán de cerca su desempeño en busca de la primera victoria que marque un hito en su trayectoria profesional.

