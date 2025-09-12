Caso Emapa: Exgerente se compromete a cooperar con la justicia

El exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, respondió este viernes por la denuncia penal presentada en su contra por presuntas irregularidades en la adjudicación del centro de acopio de papa en la ciudad de El Alto.

“Nosotros acudiremos a la convocatoria de nuestras autoridades siempre, todo boliviano está en la obligación de hacer eso”, afirmó Flores al ser consultado sobre el proceso en curso.

El exgerente sostuvo que la acusación por incumplimiento de deberes carece de fundamento, ya que, según indicó, existen informes técnicos y legales que avalan la conclusión y funcionamiento del proyecto.

“Lo escuché al señor fiscal que nos dice por incumplimiento de deberes porque la planta no estaría todavía concluida. Nosotros tenemos todos los informes técnicos y legales elaborados por la empresa de supervisión y la fiscalización, que establecen que esta planta estaba en plena operación”, enfatizó.

LA DENUNCIA

El fiscal Johan Muñoz informó que la denuncia fue presentada por el Viceministerio de Transparencia ante el Ministerio Público y alcanza a Flores y otros dos exfuncionarios de EMAPA.

La investigación busca esclarecer supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación del centro de acopio de papa en El Alto, infraestructura que debía beneficiar a productores y garantizar mejores condiciones de comercialización.

El caso se encuentra en etapa preliminar y será la Fiscalía la que determine los siguientes pasos procesales.

