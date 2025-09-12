TEMAS DE HOY:
Presidente del Senado de Chile pide disculpas por dichos discriminatorios de diputada Cordero

“Como presidente del Senado de Chile rechazo categóricamente las declaraciones de la diputada chilena María Luisa Cordero que ofende al pueblo boliviano", dijo el presidente del senado de Chile.  

Hans Franco

12/09/2025 12:09

Foto: Presidente del Senado de Chile pide disculpas por dichos de diputada Cordero
chile

El presidente del Senado de Chile, Manuel José Ossandón, ofreció disculpas públicas y expresó su rechazo a las declaraciones de la diputada María Luisa Cordero, quien en días pasados emitió expresiones ofensivas contra los bolivianos.

“Como presidente del Senado de Chile rechazo categóricamente las declaraciones de la diputada chilena María Luisa Cordero que ofende al pueblo boliviano. Les quiero pedir disculpas y decirles que como países vecinos tenemos que trabajar para resolver nuestros problemas”, afirmó Ossandón a través de un video difundido en sus redes sociales.

Las declaraciones de la legisladora Cordero surgieron luego de que el candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en Bolivia, Rodrigo Paz, planteara la propuesta de legalizar los denominados “autos chutos”. En respuesta, la diputada utilizó calificativos despectivos hacia los bolivianos, generando polémica y rechazo en ambos países.

