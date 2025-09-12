Aprueban proyecto de ley “Mi hogar, mi patrimonio” para regularizar derecho propietario de viviendas urbanas

En sesión plenaria, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley N° 173/2024-2025 “Mi hogar, mi patrimonio”, que establece el saneamiento de bienes inmuebles de entidades públicas del Estado y la regularización del derecho propietario en favor de personas naturales que habitan viviendas en áreas urbanas.

La iniciativa, presentada por la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia (Conaljuve), tiene alcance nacional y está dirigida a personas que actualmente no cuentan con derecho propietario sobre sus viviendas.

De acuerdo con la exposición de motivos, la norma permitirá formalizar la posesión de viviendas en áreas urbanas, siempre que los interesados cumplan los requisitos establecidos. Esto permitirá un mejor control de los bienes inmuebles en los municipios del país y dará seguridad jurídica a miles de familias.

El proyecto de ley define procedimientos técnicos y un programa específico para la regularización del derecho propietario sobre inmuebles urbanos destinados a vivienda. Asimismo, establece que las oficinas del Registro Público de Derechos Reales deberán inscribir, de manera excepcional, el derecho propietario de las personas naturales que resulten beneficiadas.

Con la aprobación, la propuesta pasa ahora a consideración de la Cámara de Senadores para su revisión y eventual promulgación.

