Santa Cruz declara Emergencia Departamental ante incendios forestales

Ante la creciente amenaza de los incendios forestales que afectan al departamento, el gobernador Luis Fernando Camacho declaró hoy la Emergencia Departamental mediante el Decreto N.º 505, vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. La medida busca proteger la vida de las personas, la biodiversidad, así como la seguridad alimentaria y económica de Santa Cruz.

El secretario departamental de Seguridad Ciudadana, Luis Fernando Suárez, informó que la emergencia se activa debido a las variaciones climáticas que han generado siete incendios activos y cuatro bajo observación.

Entre los focos más críticos se encuentran El Encanto (San Matías), Ipiá (San José) y Santa Clara (Ascensión de Guarayos), mientras que Río Blanco y Negro, Caparuch, Panorama y Palmarito 2 permanecen vigilados.

En lo que va del año, se han registrado 120.147 focos de calor, 235 solo en la jornada de hoy, según los reportes oficiales.

El gobernador Camacho se encuentra actualmente en San Rafael, llevando asistencia humanitaria, brigadas médicas y equipamiento de seguridad para bomberos, como parte de la Caravana por la Chiquitania. Posteriormente, la comitiva se trasladará a San Matías, Roboré y Puerto Suárez para apoyar a las comunidades más afectadas.

“El COED está activado para brindar asistencia inmediata, incluyendo maquinaria y alimentos para la población”, indicó Suárez, destacando el compromiso del gobierno departamental desde el retorno del gobernador, tras su secuestro, de priorizar la atención a esta emergencia.

Con la declaratoria de emergencia, se espera reforzar la capacidad de respuesta y proteger tanto a los habitantes como a la biodiversidad afectada, en una región que enfrenta este año cifras históricas de focos de calor, señaló la Gobernación cruceña.

