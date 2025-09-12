Roban vehículo a mano armada y dejan a la víctima con los pantalones abajo

Un insólito y violento robo a plena luz del día dejó conmocionados a los vecinos de un barrio en Buenos Aires, Argentina. Un hombre fue abordado por una banda de delincuentes que no solo lo encañonó para robarle su auto, sino que, de manera inexplicable, le bajaron los pantalones antes de escapar a toda velocidad. El curioso incidente, captado por cámaras de seguridad, se ha vuelto viral en las redes sociales.

Un sillón amarillo como testigo

Eran cerca de las 11 de la mañana cuando el hombre se encontraba en la vereda de su casa, preparando su vehículo para cargar un sillón de color amarillo. De repente, una banda de delincuentes llegó en un automóvil, bajaron rápidamente y lo interceptaron. Sin mediar palabra, uno de los asaltantes lo encañonó, mientras que los otros le bajaron los pantalones.

La víctima, visiblemente aturdida, no opuso resistencia y se quedó inmóvil, con los pantalones alrededor de los tobillos, mientras los ladrones se subían a su auto y huían a toda velocidad. El sillón, el objeto original de su esfuerzo, quedó en la vereda, ignorado por completo por los delincuentes.

¿Una medida de seguridad o un acto de humillación?

La particularidad de que le bajaran los pantalones a la víctima ha generado todo tipo de especulaciones. Según los informes de las cámaras de seguridad, el hombre no tenía nada en los bolsillos, lo que ha llevado a algunos analistas a sugerir que los delincuentes pudieron haberle bajado los pantalones para asegurarse de que no llevaba un arma escondida, temiendo que pudiera ser un policía o un agente de alguna fuerza de seguridad. Al no encontrar nada, procedieron con el robo. Sin embargo, no se descarta que el acto haya sido una forma de humillación para garantizar que la víctima no los persiguiera.

Las autoridades ya están investigando el caso y buscando a los responsables de este inusual y violento asalto.

